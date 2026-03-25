Manajer Ceritakan Momen Manis Denada Rayakan Lebaran Bareng Ressa dan Orang Tua Asuh
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada merayakan hari pertama Lebaran bersama putranya, Ressa Rizky Rossano. Momen tersebut juga dihadiri oleh ibu asuh Ressa, Ratih.
Kebersamaan itu terungkap melalui unggahan manajer Denada, Risna Ories, di Instagram. Ia membagikan video singkat yang memperlihatkan pertemuan hangat antara Denada dan sang putra di momen Idulfitri.
Dalam keterangannya, Risna menyebut pertemuan tersebut tidak hanya mempertemukan Denada dan Ressa. Orang tua asuh Ressa, yakni Ratih dan Dino, turut hadir dalam kesempatan tersebut.
Suasana haru pun tak terbendung saat pertemuan berlangsung. Denada, Ressa, serta Ratih dan Dino terlihat saling berpelukan dalam momen yang penuh emosi.
Pelukan hangat dan air mata menjadi pembuka pertemuan mereka yang berlangsung di sebuah tempat makan. Momen tersebut menggambarkan kerinduan yang akhirnya terobati.
“Pertemuan menjadi begitu mengharukan, saat Denada, Tante Ratih, dan Om Dino mengawali pertemuan mereka dengan pelukan dan air mata. Hanya ada rasa, tanpa kata,” tulis Risna Ories dalam unggahannya, dikutip Rabu (25/3).
Risna menegaskan, pertemuan itu dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran media maupun pendampingan hukum. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif bersama antara dirinya, Denada, Ressa, dan Sheilla, kakak Ressa.
Dalam kesempatan itu, mereka menghabiskan waktu dengan berbincang dan saling berbagi cerita. Hingga akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk melupakan masa lalu dan memulai lembaran baru dengan berdamai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
