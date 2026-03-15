Manchester City Ditahan Imbang West Ham, Pep Guardiola Kecewa Kualitas Penyelesaian Akhir Tim

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City ditahan imbang West Ham United 1-1 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion London, Minggu dini hari WIB. Hasil ini membuat Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola kecewa. Dia mengaku kecewa dengan kualitas penyelesaian akhir Manchester City dalam pertandingan melawan West Ham United tersebut.

"Apa yang bisa saya katakan? Kami seharusnya lebih baik di sepertiga wilayah pertahanan lawan, itu saja. Situasi seperti itu sudah sering terjadi musim ini," ujar Guardiola dikutip dari laman Manchester City.

Menurut juru taktik asal Spanyol itu, dengan jumlah peluang timnya, Manchester City semestinya bisa membuat lebih dari tiga gol.

Baca Juga: Tera Garden Citra Maja City Jadi Pilihan Destinasi Wisata Keluarga Saat Libur Idulfitri

Berdasarkan statistik resmi Liga Inggris, tim berjuluk The Citizens itu menguasai jalannya pertandingan dengan memiliki 71,3 persen penguasaan bola dan selalu menyerang lawan dengan mencatatkan enam tembakan tepat sasaran dari 24 percobaan. Namun, sayangnya dari banyak peluang itu mereka hanya mampu menciptakan satu gol.

Sebaliknya, West Ham justru dapat melesakkan gol hanya dari sekali tembakan mengarah ke gawang.

"Sepak bola memang tidak bisa diprediksi. Lawan cuma mempunyai satu peluang dan bisa membuat gol dari sana," tutur Guardiola.

Pep mengatakan bahwa situasi serupa terjadi pula ketika City saat imbang dengan Sunderland (0-0), Brighton (1-1) dan Chelsea (1-1) pada Januari 2026, yang mana mereka menciptakan banyak peluang dan tetap gagal memenangkan pertandingan.

Hasil seri dengan West Ham United membuat Manchester City meraih 61 poin dari 30 laga, dan berada di posisi kedua. City kini berjarak sembilan poin dari pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026, Arsenal (70 poin, 31 laga).