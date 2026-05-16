Manchester City Juara Piala FA Seusai Hajar Chelsea

Selebrasi Antoine Semenyo setelah mencetak gol kemenangan Manchester City atas Chelsea di final Piala FA 2025/26 di Stadion Wembley pada Sabtu (16/5/2026). Antara/X.com/ManCity

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City menjuarai Piala FA.

Pada laga final di Stadion Wembley, Sabtu, City mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal dari Antoine Semenyo pada babak kedua memastikan trofi jatuh ke tangan pasukan Josep "Pep" Guardiola.

Keberhasilan itu membuat Man City meraih dua trofi domestik musim ini setelah menjuarai Carabao Cup. 

Sementara itu, bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka gagal menutup musim dengan trofi, dan terancam tak bisa berkiprah dalam kompetisi Eropa musim depan, demikian laman TheFA.

Pada pertandingan di Wembley, Man City langsung menekan sejak awal pertandingan.

Peluang pertama mereka lahir dari aksi Semenyo yang melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tembakan yang diblok lini belakang Chelsea.

Bola liar disambar Omar Marmoush, tetapi Robert Sanchez mementahkannya.

