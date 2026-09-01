Manchester City Rekrut Winger Asal Brasil Allan Elias

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City resmi merekrut Allan Elias dari Palmeiras pada bursa musim panas 2026. Manchester City telah resmi merampungkan transfer pemain sayap muda asal Brasil tersebut. Allan meneken kontrak lima tahun bersama Manchester City.

Berdasarkan laporan The Guardian, Manchester City harus mengeluarkan biaya awal sebesar 32 juta pound sterling (sekitar Rp 723 miliar) untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun itu. Namun, nilai transfer tersebut berpotensi bertambah dua juta pound sterling dalam bentuk bonus.

"Manchester City telah menyelesaikan perekrutan Allan Elias dari Palmeiras. Winger yang menjanjikan tersebut menandatangani kontrak lima tahun hingga musim panas 2031," demikian pernyataan Manchester City melalui situs resmi klub pada Senin (1/9).

Bangga Gabung Man City

Allan mengaku sangat bangga bergabung dengan Manchester City. Dia menilai The Citizens merupakan salah satu klub paling menarik bagi pesepak bola, setelah berbagai kesuksesan yang diraih dalam 15 tahun terakhir. "Bisa duduk di sini dan mengatakan bahwa saya telah bergabung adalah momen paling membanggakan dalam hidup saya," kata dia.

Allan tetap mengungkapkan rasa cintanya kepada Palmeiras, tetapi mengaku tidak ragu ketika mendapat kesempatan pindah ke Manchester City. Dia menilai Man City tersebut merupakan tempat terbaik untuk mengembangkan kariernya.

"Saya mencintai Palmeiras dan akan selalu mencintainya, tetapi keputusan untuk datang ke City adalah keputusan yang mudah. Saya ingin menjadi pesepak bola terbaik yang saya bisa," ujar Allan. Dia juga berjanji akan memberikan seluruh kemampuannya demi membalas kepercayaan Manchester City dan memaksimalkan kesempatan yang didapatnya.

Allan akan bergabung dengan skuad utama Manchester City di bawah arahan Enzo Maresca. Dia mengikuti jejak Elliot Anderson, Jeremy Monga, Geronimo Rulli, dan Ayyoub Bouaddi yang lebih dahulu bergabung dengan tim utama The Citizens pada musim panas ini. (antara/jpnn)