Manchester City vs Arsenal: Erling Haaland Punya Rekor Mengerikan

jpnn.com - Manchester City dan Arsenal akan berebut trofi pembuka musim dalam duel Community Shield 2026.

Namun, perhatian khusus tertuju kepada Erling Haaland yang memiliki catatan apik setiap kali berhadapan dengan The Gunners.

Pertandingan Manchester City vs Arsenal dijadwalkan berlangsung di Stadion Millennium, Cardiff, Minggu (16/8/2026) pukul 21.00 WIB.

Haaland sudah 11 kali bertemu Arsenal sejak berseragam Manchester City. Dari rangkaian laga tersebut, The Citizens mengantongi lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Yang membuat Arsenal patut waspada ialah produktivitas Haaland. Striker Norwegia itu telah enam kali merobek gawang The Gunners dan menyumbangkan dua asis.

Haaland Punya Cerita Khusus

Enam gol tersebut seluruhnya lahir di kompetisi Liga Inggris. Musim lalu Haaland bahkan mampu mencetak gol dalam dua pertemuan dengan Arsenal.

Namun, ada satu catatan yang belum berhasil ditorehkan Haaland. Dia belum pernah mencetak gol ke gawang Arsenal dalam ajang Community Shield.

Pada pertemuan terakhir kedua tim di ajang tersebut pada 2023, Haaland gagal mencatatkan namanya di papan skor. Manchester City akhirnya kalah melalui adu penalti setelah bermain 1-1 selama waktu normal.