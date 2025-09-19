Manchester City vs Napoli: Haaland Cetak Gol, The Citizens Menang 2-0

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City membungkam Napoli pada pertandingan fase liga Liga Champions UEFA 2025/2026 di Stadion Etihad, Manchester, Jumat dini hari WIB.

The Citizens meraih kemenangan 2-0 atas Napoli yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-21. Napoli harus bermain dengan 10 orang lantaran Giovanni Di Lorenzo mendapatkan kartu merah.

Dikutip dari laman UEFA di Jakarta, kemenangan Manchester City hadir berkat gol dari Erling Haaland (56') dan Jeremy Doku (65').

Hasil itu membuat Manchester City menempati posisi sembilan klasemen sementara fase liga Liga Champions 2025/2206 dengan tiga poin dari satu laga, sementara Napoli berada di peringkat 32.

Secara statistik, Manchester City unggul atas Napoli dengan menguasai 69 persen penguasaan bola dan membuat 22 kali percobaan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

City mengambil inisiatif menyerang ketika laga dimulai dan langsung memiliki peluang lewat tendangan dari luar kotak penalti Tijjani Reijnders yang masih dapat ditepis kiper Napoli Vanja Milinkovic-Savic pada menit kesembilan.

Napoli berbalik menciptakan peluang pada menit ke-17 setelah umpan sepak pojok Kevin De Bruyne dapat disambut sundulan Sam Beukema, namun bola dapat diamankan kiper City Gianluigi Donnarumma.

Sejak menit ke-21 Napoli harus bermain dengan 10 orang karena Giovanni Di Lorenzo diganjar kartu merah langsung oleh wasit.