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Manchester United Berantakan

Manchester United Berantakan
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Pelatih Manchester United asal Inggris Michael Carrick seusai timnya kalah 0-2 dari Chelsea dalam pertandingan Liga Inggris 2026/27 di Stamford Bridge pada Sabtu (31/10/2026). Manutd.com

jpnn.com, JAKARTA - Manchester United (MU) takluk 0-2 dari Chelsea dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Inggris 2026/27.

Kekalahan di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu (31/10), sekaligus memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi.

Pelatih MU Michael Carrick mengakui timnya kehilangan kendali permainan pada babak kedua.

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"Kami tidak bisa mengembangkan permainan di babak kedua. Seharusnya kami sudah unggul di babak pertama. Segalanya berjalan sangat positif, sesuai dengan harapan kami. Kami tampil sangat berbahaya," ujar Carrick kepada TNT Sports, Sabtu.

Chelsea mengamankan kemenangan melalui gol Morgan Rogers pada menit ke-50 dan penalti Cole Palmer pada menit ke-64.

MU juga harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain setelah Lisandro Martinez menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Wesley Fofana di kotak penalti.

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Carrick menilai timnya tampil menjanjikan sepanjang babak pertama. Mereka mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.

Situasi berubah setelah Chelsea membuka keunggulan melalui Rogers. Menurut Carrick, gol tersebut membuat MU kehilangan kendali permainan. Tekanan semakin besar setelah wasit memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah.

Kekalahan Manchester United dari Chelsea memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi.

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