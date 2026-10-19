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Manchester United Gagal Menang Lawan Leeds, Michael Carrick Kecewa

Manchester United Gagal Menang Lawan Leeds, Michael Carrick Kecewa
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Pelatih Manchester United Michael Carrick. (Antara/Manchester United)

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United bermain imbang Leeds United 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Elland Road, Minggu (18/10).

Manchester United unggul lebih dahulu melalui Bryan Mbeumo pada menit ke-34.

Namun, Leeds menyamakan kedudukan lewat Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-50. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.

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Hasil ini membuat Pelatih Manchester United Michael Carrick kecewa.

Dia menyayangkan timnya tidak mampu memaksimalkan sejumlah peluang untuk mengamankan tiga poin.

“Saya melihat semangat yang sangat bagus dan para pemain saling mendukung. Kami memainkan sepak bola yang bagus dalam beberapa momen. Kami sedikit kecewa karena tidak berhasil memenangi pertandingan,” ujar Carrick melalui laman resmi klub pada Senin (19/10).

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Menurut Carrick, mengendalikan permainan di kandang Leeds bukan perkara mudah. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh tekanan, meski Manchester United sempat menunjukkan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Hasil ini memperpanjang catatan imbang Manchester United menjadi tiga pertandingan beruntun di Premier League. Setan Merah kini menempati peringkat ke-13 klasemen sementara dengan tujuh poin.

Manchester United gagal menang lawan Leeds, Michael Carrick Kecewa timnya tak mampu memaksimalkan peluang.

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