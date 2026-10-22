Manchester United Hancur Lebur di Markas Como 1907, Rekor Memalukan Terukir

jpnn.com - Manchester United mengalami malam kelam saat bertamu ke markas Como 1907 pada matchday ketiga Liga Champions 2026/27.

Setan Merah dipaksa menyerah dengan skor telak 1-4 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (21/10/2026) malam WIB.

Tim asuhan Michael Carrick langsung mendapat pukulan pada awal pertandingan. Nico Paz membawa Como unggul ketika laga baru berjalan dua menit.

Memasuki babak kedua, pertahanan MU kembali berantakan. Anastasios Douvikas menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-49, sebelum Paz mencetak gol keduanya delapan menit berselang.

Jacobo Ramon kemudian memperlebar jarak menjadi 4-0. Manchester United hanya mampu membalas satu gol melalui Joshua Zirkzee menjelang pertandingan berakhir.

Sejarah Kelam Manchester United

Kekalahan tersebut membuat Manchester United mencatatkan statistik buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi tim Premier League.

Berdasarkan data Opta, MU menjadi tim Liga Inggris pertama yang kebobolan dalam dua menit pertama selama dua pertandingan berturut-turut.

Sebelum dihukum Como, gawang MU juga sudah jebol pada menit pertama ketika menghadapi Atletico Madrid pada matchday kedua.