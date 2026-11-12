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Manchester United Resmi Pecat Michael Carrick, Ada Hal yang Tak Bisa Dimaafkan

Manchester United Resmi Pecat Michael Carrick, Ada Hal yang Tak Bisa Dimaafkan
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Michael Carrick saat masih menjadi pelatih Manchester United. Foto: X/@ManUtd

jpnn.com - Manchester United resmi mengakhiri kerja sama dengan Michael Carrick sebagai pelatih.

Keputusan tersebut diumumkan klub berjuluk Setan Merah itu melalui pernyataan resmi pada Kamis (12/11).

Carrick sebenarnya baru kembali menangani Manchester United pada Januari 2026.

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Selama periode kepelatihannya, pria kelahiran 28 Juli 1981 itu berhasil membawa Manchester United finis di posisi ketiga klasemen akhir Premier League 2025/2026.

Dari 17 pertandingan tersisa pada musim tersebut, pelatih berusia 45 tahun itu sukses mengantarkan Setan Merah meraih 12 kemenangan.

Catatan tersebut bahkan menjadikan Manchester United sebagai tim dengan perolehan poin tertinggi di Liga Inggris selama periode kepelatihan Carrick.

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Namun, pencapaian itu ternyata belum cukup untuk membuat manajemen mempertahankannya.

Manchester United menilai perubahan diperlukan setelah tim mengawali musim 2026/2027 dengan hasil yang mengecewakan.

Manchester United resmi mengakhiri kerja sama dengan Michael Carrick sebagai pelatih, Kamis (12/11)

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