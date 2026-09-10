Manchester United vs Sabah FK, Carrick Enggan Anggap Remeh Lawan

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United akan melawan Sabah FK pada pertandingan fase liga Liga Champions di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis malam waktu setempat.

Pelatih MU Michael Carrick meminta tim asuhannya tidak memandang sebelah mata Sabah FK dari Azerbaijan tersebut. Carrick memastikan bahwa tim pelatih sudah menganalisis kekuatan Sabah. Menurut Carrick, Sabah memiliki potensi menyulitkan meski berstatus sebagai debutan di Liga Champions.

"Ya, pertama-tama, menurut saya mereka adalah tim yang dilatih dengan sangat baik. Hal itu terlihat jelas dari gagasan serta prinsip permainan mereka yang konsisten dan efektif; mereka memiliki banyak aspek permainan yang sangat bagus," kata Carrick dikutip dari laman resmi klub, Kamis (10/9).

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Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengatakan bahwa Sabah kini tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi karena dalam setahun terakhir memenangkan banyak pertandingan.

Carrick menjelaskan kepercayaan diri Sabah yang tinggi terlihat dari bagaimana mereka menguasai bola dan membangun serangan dari lini ke lini hingga ke pertahanan lawan.

"Mereka memiliki kerja sama yang sangat apik dan mampu melakukan tekanan dengan baik sebagai satu kesatuan tim. Kami tentu sangat menyadari siapa lawan yang kami hadapi dan tantangan yang menanti kami," ujar Carrick.

Lebih lanjut mantan pelatih Middlesbrough itu melanjutkan bahwa kesempatan kembali berlaga di Liga Champions tentu merupakan hal yang spesial bagi Manchester United, dan mereka tak akan melewatkan hal tersebut.

Carrick mengatakan tentu Manchester United ingin melangkah sejauh mungkin pada kompetisi Liga Champions musim ini dan langkah pertama mereka adalah menghadapi Sabah.