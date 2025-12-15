Mandalika Bersinar: MotoGP Indonesia 2025 Gabungkan Kecepatan dan Warisan Budaya

jpnn.com - MotoGP Indonesia 2025 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, resmi ditutup dengan catatan gemilang.

Ajang balap motor kelas dunia ini disebut sebagai edisi terbaik sejak pertama kali diselenggarakan di Mandalika.

Tahun ini, penyelenggaraan menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai aspek, mulai dari teknis lomba, pelayanan kepada penonton, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.

Namun, MotoGP Mandalika 2025 tidak hanya menjadi ajang balap motor internasional, tetapi juga menjadi panggung promosi budaya, memperkenalkan tradisi, seni, dan warisan budaya Sasak kepada dunia.

Dari penyambutan budaya bagi para pembalap dan pengunjung, sajian kuliner lokal, hingga pameran kerajinan tangan, seluruh rangkaian kegiatan menonjolkan keaslian dan kekayaan budaya Lombok Tengah.

Kegiatan ini sekaligus memberikan nilai sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian identitas lokal, menjadikan pengalaman sportainment yang tak hanya memacu adrenalin tetapi juga sarat makna budaya.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 menjadi platform strategis untuk memperkenalkan pariwisata dan budaya Indonesia ke panggung global."

"Tahun ini merupakan penyelenggaraan terbaik sejauh ini, dengan tingkat hunian hotel di Mandalika mencapai 100 persen," ucap Dirut InJourney, Maya Watono.