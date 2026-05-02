Mandalika Kembali Bergemuruh, GT World Challenge Asia 2026 Angkat Nama Indonesia

jpnn.com - Sirkuit Mandalika kembali dipercaya menggelar ajang balap internasional bertajuk GT World Challenge Asia 2026 yang berlangsung pada 1-3 Mei.

Event ini menjadi kali kedua digelar di Lombok dan makin memperkuat posisi Indonesia dalam peta motorsport dunia.

Sejumlah pabrikan otomotif ternama serta pembalap profesional dari berbagai negara ambil bagian dalam kejuaraan GT World Challenge Asia 2026.

Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa Mandalika kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu venue balap bergengsi di kawasan Asia.

Partisipasi Indonesia dalam ajang ini juga terlihat melalui dukungan dari Pertamina Fastron.

Produk pelumas nasional tersebut menjalin kerja sama dengan Lamborghini Squadra Corse yang kembali turun menggunakan mobil balap Lamborghini Huracan GT3.

Tak hanya itu, nama Sean Gelael turut meramaikan persaingan. Pembalap Indonesia tersebut tampil bersama tim Garage 75, sekaligus menandai debutnya berlaga di tanah air dalam kejuaraan ini.

Selain Sean, dukungan juga diberikan kepada Dewa United Motorsports yang tampil di kelas berbeda, termasuk BRZ Super Series dengan Subaru BRZ serta kategori Triple S menggunakan BMW M2.