Mandatori Biodiesel B50 Berlaku 1 Juli, Upaya Menekan Impor Solar
jpnn.com - Implementasi mandatori campuran bahan bakar solar dengan minyak nabati (biodiesel) sebesar 50 persen (B50) akan mulai berjalan pada Rabu (1/7).
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.
Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di Indonesia.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman menyampaikan implementasi B50 menjadi bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dengan pengembangan industri sawit yang produktif dan berkelanjutan.
Program mandatori B50 ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Kebijakan ini diharapkan membawa dampak luas bagi berbagai sektor, terutama kontribusi berupa penghematan devisa negara melalui pengurangan impor solar.
Selain itu, program ini membantu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca CO2 melalui pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.
Implementasi mandatori campuran bahan bakar solar dengan minyak nabati (biodiesel) sebesar 50 persen (B50) akan mulai berjalan pada Rabu (1/7).
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