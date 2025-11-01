Mandi di Curug Besemah, Seorang Remaja di Pagaralam Tenggelam

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang remaja bernama Muhammad Azi Sahir (16) warga Desa Nendagung Pagaralam dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Curug Besemah, Desa Mungkin, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 12.50 WIB.

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat korban bersama delapan orang temannya nongkrong sambil mandi di Curug Besemah.

Saat sedang asik mandi, tiba-tiba korban terseret derasnya arus, teman korban yang melihat kejadian tersebut mencoba memberikan pertolongan. Namun, dikarenakan arus yang cukup deras mengakibatkan tubuh korban seketika tenggelam.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan pihkanya sudah memerintahkan Tim Rescuenya yang berada di Pos SAR Pagaralam untuk berangkat ke lokasi kejadian lengkap dengan membawa peralatan SAR air guna melakukan pencarian terhadap korban.

"Pada proses pencarian Basarnas Kantor SAR Palembang mengkoordinir seluruh unsur SAR Gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, Damkar, BPBD dan masyarakat," ungkap Raymond.

Untuk metode pencarian dilakukan dengan cara penyelaman hingga kedalaman kurang lebih 20 Meter.

"Hingga saat ini korban masih belum ditemukan dan dikarenakan kondisi sudah gelap maka pencarian akan kami lanjutkan besok pagi dan semoga korban dapat segera ditemukan," kata Raymond.(mcr35/jpnn)