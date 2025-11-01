Mandi di Curug Besemah, Seorang Remaja di Pagaralam Tenggelam
jpnn.com, PALEMBANG - Seorang remaja bernama Muhammad Azi Sahir (16) warga Desa Nendagung Pagaralam dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Curug Besemah, Desa Mungkin, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam, Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 12.50 WIB.
Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat korban bersama delapan orang temannya nongkrong sambil mandi di Curug Besemah.
Saat sedang asik mandi, tiba-tiba korban terseret derasnya arus, teman korban yang melihat kejadian tersebut mencoba memberikan pertolongan. Namun, dikarenakan arus yang cukup deras mengakibatkan tubuh korban seketika tenggelam.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan pihkanya sudah memerintahkan Tim Rescuenya yang berada di Pos SAR Pagaralam untuk berangkat ke lokasi kejadian lengkap dengan membawa peralatan SAR air guna melakukan pencarian terhadap korban.
"Pada proses pencarian Basarnas Kantor SAR Palembang mengkoordinir seluruh unsur SAR Gabungan yang terdiri dari TNI/Polri, Damkar, BPBD dan masyarakat," ungkap Raymond.
Untuk metode pencarian dilakukan dengan cara penyelaman hingga kedalaman kurang lebih 20 Meter.
"Hingga saat ini korban masih belum ditemukan dan dikarenakan kondisi sudah gelap maka pencarian akan kami lanjutkan besok pagi dan semoga korban dapat segera ditemukan," kata Raymond.(mcr35/jpnn)
Diduga derasnya arus, remaja di Pagaralam bernama Mumahmmad Azi Sahir (16) tenggelam saat mandi di Curug Besemah.
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Banjir Semarang: Jasad Aurel Ditemukan Malam Jumat di Taman Depan Masjid
- 2 Bocah di Pandeglang Hanyut dan Tenggelam di Sungai Ciliman, Belum Ditemukan
- Nekat Bikin Konten Lompat dari Jembatan ke Sungai Gung, 2 Bocah di Tegal Hilang
- Kurang dari 24 Jam, Remaja yang Tenggelam di Sungai Kelingi Ditemukan, Innalillahi
- Remaja di Lubuk Linggau Tenggelam saat Mandi di Sungai Kelingi
- Pemkot Semarang, KNPI & Undip Kolaborasi Perkuat Kesehatan Mental Remaja lewat PIJAR