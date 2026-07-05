Mandiri Jogja Marathon 2026 Dongkrak Perekonomian Yogyakarta

jpnn.com, JAKARTA - Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026 yang digelar beberapa waktu lalu mendorong peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama pekan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil riset Mandiri Institute, total belanja masyarakat di Yogyakarta selama pekan pelaksanaan MJM 2026 (15-21 Juni 2026) meningkat sebesar 7,4 persen dibandingkan rata-rata periode sebelum penyelenggaraan acara.

Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan penyelenggaraan MJM 2025 yang mencatat kenaikan belanja sebesar 4,6 persen, sekaligus mencerminkan semakin besarnya kontribusi event terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Dengan capaian tersebut, Yogyakarta menjadi wilayah dengan pertumbuhan belanja tertinggi dibandingkan sejumlah kota besar di Pulau Jawa selama periode pelaksanaan MJM 2026.

Peningkatan konsumsi masyarakat di DIY tercatat sekitar 1,2 hingga 4,1 kali lebih tinggi dibandingkan Bandung, Semarang, Jakarta, maupun Surabaya, yang semakin memperkuat peran Mandiri Jogja Marathon sebagai salah satu pendorong aktivitas ekonomi regional.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, penyelenggaraan Mandiri Jogja Marathon merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan melalui sinergi olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Aqua Hadirkan Siraman Adem Bernuansa Budaya di Mandiri JogMar 2026

Komitmen tersebut selaras dengan semangat Melayani Sepenuh Hati yang diwujudkan Bank Mandiri melalui berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Mandiri Jogja Marathon tidak hanya menjadi ajang olahraga berkelas internasional, tetapi juga platform yang mampu menciptakan dampak ekonomi nyata. Kami berharap kehadiran event ini dapat memperkuat ekosistem sport tourism sekaligus memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan daerah," ujar Adhika, dalam keterangannya, Jumat (3/7).