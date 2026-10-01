Mandiri Taspen dan YKEP Perkuat Sinergi, Dorong Optimalisasi Potensi Ekosistem

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen dan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal untuk meningkatkan kolaborasi sekaligus mengoptimalkan potensi ekosistem YKEP.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri jajaran manajemen Bank Mandiri Taspen dan pengurus YKEP. Dari Bank Mandiri Taspen hadir Wakil Direktur Utama Rudi As Aturridha. Sementara pihak YKEP hadir Ketua Pengurus Mochamad Reza Utama serta jajaran pengurus dan staf.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Rudi As Aturridha, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU bukan sekadar seremoni, melainkan pertemuan dua lembaga yang memiliki semangat dan tujuan yang sama.

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Bank Mandiri Taspen memiliki komitmen untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para purnabakti ASN dan TNI/Polri, sementara YKEP memiliki misi menjaga kesejahteraan prajurit, purnawirawan, dan keluarga besar TNI Angkatan Darat.

“Di sinilah titik temu kami. Yayasan hadir untuk menyejahterakan keluarga besar TNI Angkatan Darat, dan Bank Mandiri Taspen hadir untuk mendampingi mereka hingga masa purna tugas,” ujar dia.

Melalui kerja sama ini, Mandiri Taspen akan menghadirkan layanan pengelolaan dana serta mendukung kegiatan yayasan secara bertahap ke unit-unit badan usaha YKEP sesuai kesepakatan bersama

Ruang kolaborasi juga terbuka untuk pengembangan produk, program, dan layanan lainnya di masa mendatang.

Dalam pemetaan potensi kerja sama, salah satu fokus pengembangan berada pada Regional IV Bandung, khususnya ekosistem pendidikan dan kesehatan di Cimahi, Jawa Barat. Regional CEO IV Bandung, Ahmad Bagus Irawanto, hadir dalam agenda tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan mendorong pengembangan potensi ekosistem YKEP di wilayah Regional IV.