Mandiri Taspen Dorong Pemberdayaan Lansia Lewat Silver Economy
jpnn.com, BALI - Indonesia mulai memasuki fase perubahan struktur demografi dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia).
Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan, mengatakan kondisi tersebut perlu direspons melalui penguatan silver economy agar kelompok lansia tetap menjadi bagian dari aktivitas ekonomi nasional.
Menurut Panji, paradigma terhadap lansia harus berubah. Kelompok usia senior tidak lagi dipandang sebagai beban ketergantungan ekonomi, melainkan sebagai sumber pertumbuhan baru yang memiliki pengalaman, daya beli, dan potensi produktivitas yang masih dapat dikembangkan.
"Kaum senior tidak boleh lagi diposisikan secara pasif sebagai beban ketergantungan ekonomi atau beban fiskal negara. Momentum ini justru menjadi awal lahirnya kekuatan ekonomi baru melalui silver economy," ujar Panji, kepada awak media, Jumat (3/6).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen atau melampaui batas 10 persen yang menjadi indikator suatu negara memasuki struktur penduduk tua.
Di sisi lain, angka harapan hidup meningkat menjadi 74,15 tahun, sementara angka kelahiran terus menurun.
Panji menjelaskan, kondisi tersebut membuka peluang bisnis baru yang menyasar kebutuhan masyarakat usia senior.
Industri seperti teknologi kesehatan (health-tech), layanan wisata ramah lansia, produk nutrisi, hingga hunian khusus lansia diperkirakan akan terus berkembang seiring bertambahnya populasi kelompok usia tersebut yang diproyeksikan mencapai 65,82 juta jiwa pada 2045.
Mandiri Taspen mendorong penguatan silver economy agar lansia tetap produktif dan menjadi penggerak ekonomi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Danantara Buktikan Transformasi BUMN Tak Lagi Wacana, tetapi Tercermin lewat Laba
- Tipu Ratusan Nasabah, Eks Pegawai Bank Ditetapkan Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
- Bank Mandiri Memperkokoh Peran Penggerak Ekonomi Negeri Lewat Ekosistem Inklusi Keuangan
- Demi Pertumbuhan 6,5%, DPR RI Mulai Tagih Kontribusi Danantara
- Pemerintah Tempatkan Lagi Rp 281 Triliun di Perbankan untuk Pertumbuhan Kredit
- Lawan Investasi Bodong, Bank Mandiri Taspen Gandeng Korban Penipuan