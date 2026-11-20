jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan nasabah pensiunan melalui program Mantapreneur Naik Kelas 2026.

Program ini menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendukung pengembangan silver economy dengan mendorong para pensiunan agar tetap produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui kegiatan kewirausahaan.

Kegiatan Mantapreneur Naik Kelas 2026 secara resmi dibuka oleh Direktur Transformasi dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri Taspen, Noer Fajrieansyah, pada 19 November 2026 di Malang. Program ini dirancang untuk memberikan pembekalan dan pendampingan kepada para peserta agar mampu menggali potensi diri serta meningkatkan kesiapan dalam mengembangkan usaha.

Noer Fajrieansyah menyampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas seseorang. Sebaliknya, masa pensiun merupakan kesempatan untuk terus berkarya, mengembangkan potensi, dan menciptakan nilai ekonomi.

"Bank Mandiri Taspen percaya bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan kesempatan untuk terus berkarya, mengembangkan potensi, dan menciptakan nilai ekonomi," ujar dia.

Menurutnya, pengembangan kewirausahaan bagi nasabah pensiunan tidak cukup hanya melalui pembekalan keterampilan teknis dalam menjalankan usaha. Penguatan mental, kepercayaan diri, serta keberanian untuk terus berkembang juga menjadi faktor penting dalam membangun jiwa kewirausahaan.

Oleh karena itu, melalui Mantapreneur Naik Kelas 2026, Bank Mandiri Taspen menghadirkan pendekatan pengembangan diri yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan bisnis, tetapi juga pada pembentukan pola pikir positif dan kesiapan mental para peserta dalam menghadapi berbagai tantangan usaha.

Selama dua hari pelaksanaan program, para peserta akan mendapatkan pendampingan dari trainer dan mentor profesional. Pendampingan tersebut difokuskan untuk membantu peserta menggali potensi diri, membangun pola pikir positif, serta meningkatkan kesiapan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.