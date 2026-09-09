Mandiri Taspen Perkuat Kepemimpinan Regional melalui Implementasi RCEO

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen terus memperkuat komitmennya dalam transformasi organisasi, untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Langkah tersebut ditandai dengan dibukanya 10 Kantor Wilayah di bawah kepemimpinan Regional Chief Executive Officer (RCEO).

Seluruh Kantor Wilayah ini diresmikan dalam acara Go-Live Regional Chief Executive Officer (RCEO) bertema ‘Empowering Region, Accelerating Growth’, yang diselenggarakan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur, dan diikuti oleh seluruh pegawai Bank Mandiri Taspen secara hybrid, pada Rabu, 9 September 2026.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Panji Irawan mengatakan implementasi RCEO ini adalah salah satu upaya membangun organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis dan perkembangan di masing-masing wilayah.

“Melalui RCEO ini, kami memperkuat kepemimpinan regional dan mendelegasikan kewenangan secara terukur, agar keputusan lebih cepat, kolaborasi lebih kuat, dan pertumbuhan lebih merata di seluruh Indonesia. Semua ini membawa menuju aspirasi besar ‘The Undisputed Leader’ in Indonesia's Senior Citizen Financial Ecosystem,” ucap Panji.

Panji juga menegaskan implementasi RCEO ini bukan memperpanjang birokrasi dalam perusahaan, namun penguatan kepemimpinan yang berkedudukan di wilayah, agar arah koordinasi dan akuntabilitas menjadi lebih dekat.

Transformasi ini, sambung Panji, diharapkan dapat berjalan sempurna hingga masing-masing regional, bergerak dalam satu arah strategis perusahaan.

“Ini juga bukan sekedar perubahan nama jabatan dari distribution office, dari distribution head menjadi kantor regional. RCEO menjadi pemimpin bisnis wilayah yang bertanggung jawab atas profit dan loss, kualitas,

portfolio, layanan, pengembangan ekosistem, dan sumber daya manusia,” tegasnya.

Dalam Go-Live RCEO ini, ditayangkan juga perjalanan transformasi perusahaan melalui pemutaran Video Highlight Company Transformation.