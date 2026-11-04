Mandiri Taspen Perkuat Sinergi Layanan Perbankan dengan KSPPS Sena Putra

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri Taspen terus memperluas sinergi dan kemitraan strategis dengan berbagai institusi dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah, aman, dan memberikan nilai tambah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sena Putra Mandiri terkait pengelolaan layanan payroll bagi para pegawainya.

Kegiatan penandatanganan PKS yang berlangsung di Nustro – Tebet Skyline, Jakarta, pada Rabu (4/11), dihadiri oleh Direktur Funding (Retail & Network) Bank Mandiri Taspen, Rizky Olyvia Nasution.

Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri Taspen akan mendukung pengelolaan payroll bagi pegawai KSPPS Sena Putra Mandiri. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran gaji, sekaligus memperluas akses para pegawai terhadap berbagai produk dan layanan perbankan Bank Mandiri Taspen.

Direktur Funding (Retail & Network) Bank Mandiri Taspen, Rizky Olyvia Nasution menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KSPPS Sena Putra Mandiri yang telah memilih mereka sebagai mitra dalam penyediaan layanan perbankan.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap tidak hanya terjalin hubungan bisnis yang baik, tetapi juga kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Rizky.

Sebagai bank yang berfokus pada layanan bagi para pensiunan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bank Mandiri Taspen senantiasa berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang mudah, aman, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Berbagai pengembangan produk dan layanan, baik melalui kanal digital maupun layanan perbankan lainnya, terus dilakukan untuk mendukung kebutuhan transaksi dan pengelolaan keuangan nasabah.