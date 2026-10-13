Mandiri Taspen Raih Dua Penghargaan Terbaik 1 Kinerja Pembayaran Pensiunan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen meraih dua penghargaan Terbaik 1 Kinerja Pembayaran Pensiunan Kategori Besar, masing-masing untuk layanan pembayaran pensiunan PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kinerja Bank Mandiri Taspen dalam mendukung layanan pembayaran pensiun.

Penghargaan tersebut diraih dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Mitra Pembayaran Pensiun dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT TASPEN (Persero), yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada Selasa (13/10), di Aula Gedung Yusuf Anwar, Kompleks Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dua penghargaan yang diterima meliputi Terbaik 1 Kinerja Pembayaran Pensiunan PT TASPEN (Persero) Kategori Besar dan Terbaik 1 Kinerja Pembayaran Pensiunan PT ASABRI (Persero) Kategori Besar. Dalam kegiatan tersebut, Bank Mandiri Taspen diwakili oleh Direktur Funding (Retail & Network), Rizky Olivia Nasution, bersama SEVP Operations, Freddy Kurnianto.

Direktur Funding (Retail & Network) PT Bank Mandiri Taspen, Rizky Olivia Nasution mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pembayaran pensiun yang optimal.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen Bank Mandiri Taspen dalam menghadirkan layanan pembayaran pensiun yang optimal. Ke depan, kami akan terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kualitas layanan kepada nasabah, sehingga kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pensiunan,” ujar Rizky Olivia.

Dia menambahkan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan kontribusi seluruh insan perusahaan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan arahan Dewan Komisaris dan Direksi, serta kerja keras seluruh Mantap Squad. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” tambah Rizky Olivia.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bank Mandiri Taspen untuk terus menjaga kinerja layanan pembayaran pensiun, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada nasabah.