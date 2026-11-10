Mandiri Taspen Raih Penghargaan Best Performance in Pensioner Banking

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) meraih penghargaan “Best Performance in Pensioner Banking” dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2026: Best Banks pada Selasa (10/11) di Jakarta.

Penghargaan ini menjadi momentum bagi Mandiri Taspen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung kemandirian finansial, produktivitas, dan kesejahteraan nasabah pada masa pensiun.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan hadir di Studio CNBC Indonesia untuk menerima penghargaan sekaligus mengikuti sesi dialog mengenai strategi perbankan dalam melayani segmen pensiunan.

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Panji menekankan bahwa kebutuhan nasabah pada masa purnabakti tidak terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, kemudahan akses layanan, serta kualitas hidup dalam jangka panjang.

“Bagi kami, masa pensiun bukanlah akhir dari masa produktif, melainkan awal dari fase kehidupan yang tetap dapat dijalani secara mandiri, bermakna, dan sejahtera,” ujar Panji Irawan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui tiga pilar Mantap Indonesia, yakni Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera.

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Melalui program Wirausaha Mantap Sejahtera, bank memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi calon pensiunan dan pensiunan, serta menyediakan pilihan paket Wirausaha Kemitraan dan akses pembiayaan yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, kebutuhan usaha, dan profil risiko nasabah.

Bank Mandiri Taspen memandang pemberdayaan sebagai ekosistem yang menghubungkan pelatihan, pembiayaan, pendampingan, dan perluasan akses pasar. Dukungan tersebut mencakup pengelolaan keuangan usaha, pengemasan dan standardisasi produk, pemanfaatan WhatsApp Business dan QRIS, serta fasilitasi koneksi dengan mitra pembeli (off-taker).