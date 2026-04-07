Mandiri Taspen Serahkan Santunan Kepada Keluarga Almarhum Mayor Zulmi Aditya

Pihak keluarga menunjukkan foto Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan menyerahkan secara simbolis Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada keluarga almarhum personel TNI, yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian di Lebanon, yang gugur akibat serangan dalam konflik di Timur Tengah belum lama ini.

Salah satunya kepada keluarga lamarhum Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, anggota Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL Lebanon.

Kegiatan yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Cikutra tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi P. Manullang.

“Penyerahan SRKK ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dalam menjalankan tugas negara di Lebanon,” ujar Panji Irawan, Minggu (5/4).

Santunan tersebut menjadi wujud sinergi antara PT Bank Mandiri Taspen dan ASABRI dalam memberikan perlindungan kepada prajurit serta dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus diharapkan bisa membantu meringankan beban, serta memberikan penguatan moral.(chi/jpnn)

Sejumlah personel TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian di Lebanon gugur akibat serangan dalam konflik di Timur Tengah belum lama ini.


Redaktur & Reporter : Yessy Artada

