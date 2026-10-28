Mandiri Taspen & UI Perkuat Kolaborasi Perbankan Hingga Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri Taspen dan Universitas Indonesia (UI) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama di Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Rabu (28/10).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan pendidikan, mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, serta membuka peluang pengembangan layanan perbankan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Nota Kesepahaman Bersama ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Panji Irawan dan Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan menyampaikan kolaborasi antara dunia perbankan dan pendidikan memiliki peluang besar untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Perguruan tinggi berperan dalam pengembangan pengetahuan, riset, inovasi, dan sumber daya manusia, sementara perbankan dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan serta kesejahteraan masyarakat.

“Kerja sama dengan Universitas Indonesia menjadi peluang bagi Bank Mandiri Taspen untuk memperluas manfaat layanan perbankan sekaligus membangun kolaborasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Kami berharap sinergi ini dapat diwujudkan melalui program-program konkret yang relevan dengan kebutuhan sivitas akademika dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar dia.

Salah satu peluang yang dapat dikembangkan melalui kerja sama ini adalah layanan cash management, Kredit Mantap Pensiun–Pendidikan, serta tabungan persiapan pensiun bagi keluarga sivitas akademika. Kolaborasi juga berpotensi mencakup program pembekalan dan pelatihan purnabakti bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta pendampingan kewirausahaan (mentorship) bagi pensiunan.

Selain itu, pemanfaatan platform digital Movin dapat dijajaki untuk memperluas akses informasi mengenai program-program UI kepada nasabah Bank Mandiri Taspen. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara layanan perbankan, kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.