Mandul, Real Madrid Tertinggal 2 Poin dari Barcelona

jpnn.com, MADRID - Real Madrid gagal mencetak gol saat menjamu Athletic Bilbao dalam laga pekan ke-18 La Liga atau pertandingan terakhir mereka di 2019 yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin (23/12) dini hari WIB.

Tuan rumah harus puas dengan hasil 0-0, setelah tiga peluang mereka digagalkan oleh gawang tamunya.

Akibat hasil imbang tersebut, Real Madrid kini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Real Madrid punya 37 poin, sedangkan Barcelona 39 poin.

Sebelum imbang 0-0 dengan Bilbao, Real juga mandul tanpa gol saat bertandang ke markas Barcelona.

2 - Real Madrid have drawn 0-0 in back-to-back LaLiga games for the first time since March 2006 when Juan Ramón López Caro was in charge. Tired. pic.twitter.com/lxbsc2wepM — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2019