Manfaatkan AI, Lippo Insurance Luncurkan Fitur Care+ untuk Gaya Hidup Sehat

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo General Insurance Tbk (LGI) terus memperkuat ekosistem layanan digitalnya. Kali ini, LGI resmi meluncurkan Care+, sebuah fitur wellness terbaru yang disematkan langsung di dalam aplikasi eBenefit Health.

"Inovasi ini dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan kesehatan preventif yang didukung oleh teknologi digital mutakhir," kata Vice President Director LGI, Ricky Choi dalam keterangannya dikutip, Senin (22/6).

Dia menyebutkan latar belakang hadirnya fitur ini dikarenakan untuk menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten kerap menjadi tantangan besar di tengah kesibukan modern. Menjawab kebutuhan tersebut, Care+ hadir sebagai solusi praktis dan berkelanjutan agar pengguna dapat memantau kesehatan mereka sehari-hari tanpa ribet.

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"Melalui kolaborasi strategis eksternal, LGI menghadirkan pengalaman wellness yang lebih komprehensif dan interaktif," ucapnya,

Salah satu teknologi unggulan yang disematkan dalam fitur Care+ adalah AI-Powered Face Scan, yaitu analisis kesehatan berbasis kecerdasan buatan yang memberikan indikasi informasi penting seperti detak jantung, laju pernapasan, skor respirasi, hingga tingkat stres.

Selain pemindaian wajah, pengguna juga bisa memanfaatkan fitur Lifestyle Health yang menyediakan pelacakan nutrisi, perencana makan, pemantauan asupan makanan, serta rekomendasi gaya hidup yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing.

Ada juga fitur Physical Health yang dilengkapi dengan activity tracker dan sleep tracker untuk membantu memantau aktivitas fisik serta kualitas tidur harian. Seluruh fasilitas tersebut disempurnakan dengan kehadiran Wellness Content yang menyajikan artikel edukasi kesehatan yang diperbarui secara berkala.

"Melalui fitur ini, pengguna dapat memantau berbagai aspek kesehatan sehari-hari dengan lebih mudah dan terintegrasi," tambahnya.