Manfaatkan Fasilitas dari Bea Cukai, Perusahaan Ini Ekspor Komponen Kelistrikan ke Jepang

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak lebih 9.000 unit komponen kelistrikan pendukung operasional alat berat produksi PT Leaden Indonesia diekspor ke Jepang.

Pelepasan ekspor perdana tersebut dilaksanakan PT Leaden Indonesia pada Senin (19/01).

Perusahaan manufaktur asal Jepang yang bergerak di bidang produksi wire harness ini memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat untuk mendukung kegiatan ekspor perdananya.

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Peredaran Narkoba 25 Kg yang Dikirim Pakai Alphard

Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Budi Santoso menyampaikan capaian ini mencerminkan kesiapan perusahaan dalam memanfaatkan skema kepabeanan secara optimal.

Dia menilai pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mengelola proses produksi dan ekspor.

“Keberhasilan ekspor perdana ini menunjukkan perusahaan mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produknya,” ujar Budi Santoso.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesiapan PT Leaden Indonesia dalam memenuhi standar produksi dan kualitas yang ditetapkan pasar internasional, khususnya Jepang.

Dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, perusahaan dapat mengoptimalkan alur logistik serta pengelolaan bahan baku dan hasil produksi secara lebih efisien.