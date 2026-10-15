Manfaatkan Masa Reses, Misbakhun Gandeng LPS Gelar Literasi Keuangan di Pesantren

jpnn.com - PROBOLINGGO - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para santri memahami literasi keuangan. Menurut dia, santri dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik soal finansial akan mampu bersikap bijak dalam mengelola keuangan yang manfaatnya bakal berguna untuk mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang.

“Manfaatnya bukan hanya saat santri di pesantren, melainkan juga ketika nanti sudah berkarya di tengah masyarakat,” ujar Misbakhun saat menjadi pembicara acara Sosialisasi dan Literasi Keuangan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Ponpes Darul Ulum, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (14/10/2026), dalam rangka masa reses DPR.

Kegiatan itu merupakan hasil kerja sama Komisi XI DPR dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyerahkan sejumlah peralatan belajar mengajar bantuan dari LPS, antara lain, proyektor, laptop, lemari, mainan edukasi anak, meja dan kursi sekolah, dan meja guru.

Misbakhun menambahkan kehadirannya bersama LPS di pesantren merupakan upaya nyata untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan II Jatim, yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

Legislator Partai Golkar itu pun mengapresiasi LPS melalui LPS Peduli yang telah menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan pesantren yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Peran negara harus dirasakan oleh masyarakat. Saya dipilih oleh masyarakat, dan setelah dipilih jangan sampai kemudian lupa kepada yang memilih. Saya ingin menghadirkan mitra kerja Komisi XI untuk bersama-sama memberikan kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.

Misbakhun pun mengapresiasi Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dan Kepala Perwakilan LPS Surabaya Bambang Samsul Hidayat beserta jajaran yang bersedia hadir langsung di tengah masyarakat Probolinggo.

Menurut Misbakhun, pertemuan semacam itu tidak hanya demi penyaluran bantuan, tetapi juga menunjukkan bahwa lembaga negara memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.