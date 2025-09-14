Manfaatkan PLTS, Desa Energi Berdikari di Karawang Tingkatkan Ekonomi Petani
jpnn.com, KARAWANG - Kelompok Tani Tirta Makmur Dusun Tanjung Jata, Karawang menggandeng Pertamina melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina.
Program itu bertujuan meningkatkan perekonomian dan lingkungan desa melalui pemanfaatan energi terbarukan.
Pada 2021, Karawang menduduki posisi sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jabar.
Melalui beragam pembenahan, di antaranya lewat sektor argoindustri, Karawang mampu menekan jumlah penduduk miskin.
Salah satu komoditas argoindustri yang berkembang adalah jamur merang.
Ketua Ketua Kelompok Tani Tirta Makmur Dusun Tanjung Jata, Desa Muara, Cilamaya Wetan, Karawang, Ikin mengatakan meningkatnya permintaan produk jamur menjadi peluang bagi petani untuk melakukan budidaya jamur merang.
"Tapi tingginya biaya operasional sehingga belum dapat menutupi biaya yang dikeluarkan, menjadi permasalahan petani jamur merang," ujar Ikin.
Dia menambahkan pada September 2024, pihaknya mulai dikenalkan Pertamina New Renewable Energy dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Kelompok Tani Tirta Makmur Dusun Tanjung Jata, Karawang menggandeng Pertamina melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) Pertamina.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ada Temuan Cadangan Migas Baru 724 Juta Barel di Rokan, Gubernur Riau Merespons Begini
- Pertamina Jalankan Peran Strategis sebagai Agen Penggerak Pembangunan SDM
- Inilah 10 Finalis yang Siap Berlaga di Grand Final Pertamina Goes To Campus 2025
- Konsisten Catatkan Kinerja Positif, Pertamina Raih Posisi Puncak Fortune Indonesia 100
- Dukung Kemandirian Desa di Sragen, Pertamina Bangun Sarana Air Bersih dan Beri Edukasi
- Green Hydrogen Ulubelu Ciptakan Serapan Tenaga Kerja dan Investasi Energi Bersih