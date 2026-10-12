Manggala Agni Tak Tinggalkan Lokasi Karhutla, Siang Malam Terima Aduan

jpnn.com, JAKARTA - Manggala Agni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan.

Pemadaman tetap dilakukan meski petugas menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

“Pemadaman terus dilakukan. Apalagi juga Pak Menteri kan juga menugaskan kami untuk membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan juga melibatkan masyarakat itu di kegiatan-kegiatan pemadaman,” ujar Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Kalimantan Yudo Shekti Mutiko, kepada wartawan, Minggu (11/9).

Yudo mengatakan salah satu tantangan utama dalam pemadaman Karhutla adalah aksesibilitas.

Tidak semua lokasi kebakaran mudah dijangkau, tetapi petugas tetap berupaya mencapai lokasi, termasuk melalui jalur air.

Sementara itu, pemadaman udara juga tidak selalu dapat menjadi pilihan ketika kondisi tidak memungkinkan.

“Tantangan yang utama itu aksesibilitasnya luar biasa. Tidak semua bisa kita jangkau. Tapi biarpun sulit-sulitnya dijangkau, kita tetap berupaya. Mau lewat air kita kerjain juga,” katanya.

Selain akses, keterbatasan sumber air akibat musim kemarau juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Manggala Agni

sejak awal mengembangkan sumur bor sebagai salah satu solusi pemadaman di lokasi yang sulit mendapatkan sumber air.