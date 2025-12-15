menu
Manggala Agni Terus Berikan Bantuan Pascabencana di Sumatra

Manggala Agni di bawah Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan membantu masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Sumatra. Foto: dokumentasi Kemenhut

jpnn.com - JAKARTA - Manggala Agni (brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan Indonesia) di bawah Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan terus membantu masyarakat terdampak bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra.

Hingga Senin (15/12), Manggala Agni sudah memasuki hari ke-14 beroperasi pascabencana.

Kepala Balai Dalkarhut Sumatera Ferdian menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan seluruh Posko Rimbawan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bekerja sama untuk membantu korban.

Baca Juga:

“Manggala Agni Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus hadir dan membantu masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana, sebagai wujud nyata pengabdian dan kepedulian terhadap keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ferdian pada Senin (15/12).

Menurut dia, sejumlah Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni dikerahkan untuk melaksanakan pembersihan fasilitas umum dan rumah warga.

Daops Labuan Batu melaksanakan pembersihan pascabanjir di RSUD Kota Langsa guna mendukung percepatan pemulihan layanan kesehatan.

Baca Juga:

Sementara itu, Daops Sibolangit melakukan pembersihan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Di wilayah Tapanuli Utara, Daops Pematangsiantar melaksanakan pembersihan rumah warga di Parsingkaman, Desa Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting, sebagai bagian dari upaya membantu pemulihan permukiman masyarakat terdampak.

Sejumlah Daerah Operasi Manggala Agni dikerahkan untuk melaksanakan pembersihan fasilitas umum dan rumah warga.

