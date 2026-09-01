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Mangkir Dua Kali, Ketua Kadin Gowa Dijemput Paksa Polisi di Bandara Soekarno-Hatta

Mangkir Dua Kali, Ketua Kadin Gowa Dijemput Paksa Polisi di Bandara Soekarno-Hatta
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Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Gowa Ardiansyah beranjak menuju kendaraannya seusai menjalani pemeriksaan sebelumnya di Uniit Tipikor Polresta Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. ANTARA/Darwin Fatir.

jpnn.com, GOWA - Penyidik Satreskrim Polresta Gowa menjemput paksa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Gowa Ardiansyah Arsyad, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Ardiansyah Arsyad dijemput setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.

Kasat Reskrim Polresta Gowa AKP Muhailis Haeruddin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, mengatakan Ardiansyah dijemput setelah penyidik menerbitkan surat perintah membawa saksi karena yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif.

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"Bersangkutan dijemput kemarin di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, setelah diterbitkan surat perintah membawa saksi, dikarenakan yang bersangkutan tidak kooperatif," ujarnya.

Ardiansyah dijemput petugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (30/8) setelah kembali dari luar negeri karena sebelumnya dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Penjemputan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa.

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Setelah dibawa ke Sulawesi Selatan, Ardiansyah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Polresta Gowa. Penyidik kemudian memulangkannya setelah mengambil keterangan karena statusnya masih sebagai saksi.

"Kita ambil dulu keterangannya, setelah diambil keterangannya dipulangkan karena statusnya masih saksi," kata Muhailis.

Penyidik Satreskrim Polresta Gowa menjemput paksa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Gowa, Ardiansyah Arsyad, di Bandara Internasional Soetta.

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