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Mangrove Jakarta Impact & Digital Edge Gelar Aksi Konservasi di Pulau Tidung

Mangrove Jakarta Impact & Digital Edge Gelar Aksi Konservasi di Pulau Tidung
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Mangrove Jakarta Impact bersama Digital Edge Indonesia melakukan aksi konservasi di Pulau Tidung. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen terhadap pelestarian lingkungan pesisir kembali diwujudkan melalui kolaborasi Mangrove Jakarta Impact dan Digital Edge Indonesia dalam kegiatan konservasi terpadu di Pulau Tidung.

Memasuki pelaksanaan kegiatan yang keempat, kolaborasi ini menggabungkan penanaman mangrove, restorasi terumbu karang, pelepasan ikan, serta Beach Cleanup Day.

Rangkaian aksi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir melalui keterlibatan langsung berbagai pihak.

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Dalam kegiatan ini, sebanyak 5.000 bibit mangrove dan 500 terumbu karang menjadi bagian dari target konservasi yang dijalankan bersama.

Selain itu, kegiatan pembersihan pantai berhasil mengumpulkan sekitar 300 kilogram sampah, menunjukkan pentingnya aksi nyata dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir.

Kolaborasi ini juga menegaskan bahwa pelestarian lingkungan membutuhkan kesinambungan program dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

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Pelaksanaan kegiatan di Pulau Tidung dirancang untuk menghubungkan tiga ekosistem penting, yaitu mangrove, terumbu karang, dan kawasan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat.

Penanaman mangrove berkontribusi pada pemulihan vegetasi pesisir, sementara penanaman terumbu karang diarahkan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Pelepasan ikan turut melengkapi rangkaian kegiatan sebagai bagian dari kepedulian terhadap keanekaragaman hayati perairan.

Mangrove Jakarta Impact bersama Digital Edge Indonesia melanjutkan aksi konservasi di Pulau Tidung.

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