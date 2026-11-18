jpnn.com - Borneo FC Samarinda menghadapi tantangan berat saat menjamu Manila Digger FC pada matchday kedua ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Pertandingan Borneo FC vs Manila Digger akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11/2026) malam.

Manila Digger datang dengan catatan impresif. Klub asal Filipina itu berhasil membukukan enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik serta menyingkirkan Kasuka FC dengan agregat 9-2 pada babak playoff.

Meski demikian, Borneo FC tidak ingin kehilangan kepercayaan diri. Pelatih Sergio Farias bahkan optimistis anak asuhnya mampu menyuguhkan penampilan terbaik di Segiri.

Sergio Farias Percaya Diri Hadapi Tantangan

Di tengah ancaman lawan, Farias melihat perkembangan positif dalam persiapan timnya.

Pelatih asal Brasil itu menilai para pemain menunjukkan keseriusan selama menjalani latihan.

"Saya melihat perkembangan yang sangat baik sepanjang persiapan. Para pemain menunjukkan komitmen tinggi dan sudah bekerja dengan fokus," ucapnya.

Pertandingan ini sekaligus menjadi debut kompetitif Farias bersama Borneo FC sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada awal November.