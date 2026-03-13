Manila Digger Hentikan Langkah Dewa United, Jan Olde Riekerink Beber Biang Keroknya

jpnn.com - Langkah Dewa United FC pada ajang AFC Challenge League musim ini terhenti di babak perempat final.

Banten Warriors harus mengakhiri perjalanan mereka setelah bermain imbang 2-2 melawan Manila Digger FC pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Sport Center Kelapa Dua, Kamis (12/3/2026) malam.

Hasil tersebut membuat Dewa United gagal melangkah ke semifinal karena kalah agregat 2-3 dari wakil Filipina tersebut.

Pada laga ini, Manila Digger sempat unggul dua gol terlebih dahulu melalui aksi Ousman Gai pada menit ke-35 dan Modou Joof (52').

Egy Maulana Vikri dan kolega terhindar dari kekalahan berkat brace dari Damion Lowe (66' dan 81').

Skor imbang tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan langkah Dewa United yang harus tersingkir dengan agregat 2-3.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengaku kecewa dengan hasil yang didapat anak asuhnya.

Menurutnya, tim pelatih sebenarnya sudah melakukan analisis terhadap kekuatan lawan sejak pertemuan pertama di Manila.