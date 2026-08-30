Manila Digger Jadi Penentu Nasib Persib Bandung, Marc Klok Punya Satu Permintaan

jpnn.com - Manila Digger menjadi penghalang terakhir Persib Bandung untuk mendapatkan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Duel Persib vs Manila Digger akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Kapten Persib Marc Klok pun memiliki satu permintaan penting kepada seluruh rekan setimnya menjelang pertandingan tersebut.

Permintaan Marc Klok

Laga ini menjadi kesempatan bagi Persib untuk memastikan langkahnya tetap berlanjut di kompetisi antarklub Asia.

Gelandang Timnas Indonesia itu menilai fokus menjadi salah satu faktor penting di pertandingan sarat tekanan.

"Kami harus fokus terlebih dahulu pada pertandingan yang ada di depan. Target kami jelas, memenangkan pertandingan dan memastikan tiket ke fase grup," ucapnya.

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Bagi Klok, ACL Two selalu menghadirkan pengalaman berbeda. Karena itu, kesempatan kembali tampil di kompetisi Asia menjadi sesuatu yang ingin dinikmati sekaligus diperjuangkan secara maksimal.

Marc Klok Tak Ingin Persib Terlena

Persib memang sudah memiliki gambaran mengenai persaingan yang menanti apabila mampu mengatasi Manila Digger.