Manila Digger Punya Modal Penting Menghadapi Persib di Play-off ACL 2
jpnn.com, BANDUNG - Manila Digger FC tidak gentar menghadapi Persib Bandung pada babak play-off AFC Champions League Two (ACL 2).
Klub asal Filpina itu bahkan mengaku dalam kondisi percaya diri menjelang partai penentuan yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.
Pelatih Manila Digger, Joan Esteva mengatakan timnya telah melakukan persiapan selama enam hingga tujuh pekan.
Laga kontra Persib sekaligus menjadi pertandingan resmi pertama mereka.
"Kami sudah menghabiskan waktu enam sampai tujuh minggu untuk mempersiapkan pertandingan ini," kata Joan dalam konferensi pers pralaga di Si Jalak Harupat, Minggu (30/8).
Joan menyebut persiapan tim berjalan dengan baik. Kerja keras dan sikap positif para pemain menjadi modal penting Manila sebelum menghadapi Persib.
"Kami menjalani musim yang sangat baik dengan kerja keras dan sikap yang bagus dari para pemain. Kami merasa siap untuk menghadapi pertandingan ini," ujarnya.
Meski begitu, pelatih asal Spanyol itu sadar Persib bukan lawan sembarangan.
Manila Digger tak gentar menghadapi Persib Bandung di laga play-off ACL Two. Pelatih ungkap modal yang dimiliki tim.
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