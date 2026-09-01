Manila Digger Ungkap Penyebab Kekalahan dari Persib di Play-off ACL 2

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Filipina, Manila Digger harus mengubur mimpinya melangkah ke babak penyisihan grup setelah gagal mengalahkan Persib Bandung 0 - 1 di play-off AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Ini menjadi kegagalan kedua Manila, setelah di musim lalu juga kalah dari Persib di preliminary stage ACL 2.

Dalam 90 menit pertandingan, Manila mampu memberikan perlawanan untuk tuan rumah. Namun, Persib masih terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan.

Pelatih Manila Digger, Joan Esteva mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan malam ini.

"Kami sedih karena kami mampu bersaing melawan tim hebat hingga akhir pertandingan," kata Joan dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Juru taktik asal Spanyol itu menyinggung perbedaan kualitas timnya dengan Persib.

Persib musim ini merombak skuad juara dan mendatangkan pemain-pemain berkualitas lainnya.

Pencetak gol Persib malam ini, Mariano Peralta, adalah pemain terbaik Super League 2025/26.