menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Manipulasi Laporan Keuangan eFishery, Gibran Huzaifah Divonis 9 Tahun Penjara

Manipulasi Laporan Keuangan eFishery, Gibran Huzaifah Divonis 9 Tahun Penjara

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gibran Chuzaefah dan dua terdakwa lainnya saat hadir dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Bandung. Ilustrasi. Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada eks CEO eFishery Gibran Huzaifah.

Dia dinyatakan bersalah dalam perkara manipulasi laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kasus pencucian uang.

Gibran tak sendiri, dia menjadi terdakwa bersama Angga Hadrian Raditya dan Andri Yadi.

Baca Juga:

Selain pidana badan, Gibran juga dikenakan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun kurungan penjara," kata hakim saat membacakan putusannya di PN Bandung, dilansir jpnn.com Kamis (30/4).

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Baca Juga:

JPU sebelumnya menuntut Gibran dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Hakim menyatakan Gibran secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama alternatif kedua.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI