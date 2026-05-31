Manipulasi Penerimaan Ekspor Sawit Harus Diurut Tuntas, Harus Diproses Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 Mulyanto mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut tuntas dugaan manipulasi laporan ekspor sawit oleh sejumlah perusahaan besar.

Menurut dia, minta perkara ini perlu disikapi secara hati-hati, serius, dan terukur.

"Menkeu jangan sekedar melontarkan narasi di media. Bila memang ada bukti manipulasi itu maka sudah sewajarnya diproses hukum," kata Mulyanto dikonfirmasi JPNN, Minggu (31/5).

Kader PKS itu mengatakan persoalan ini sebaiknya jangan sekadar jadi bahan polemik di media.

Karena itu, Menkeu perlu kolaborasi dengan aparat penegak hukum, BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya untuk mengusut perkara ini secara komprehensif.

“Ini lebih konkret", tambah Mulyanto.

Mulyanto menegaskan yang dibutuhkan publik dan pelaku usaha bukanlah kegaduhan pemberitaan, melainkan kepastian hukum yang objektif dan berbasis data yang valid.

“Fokus utama seharusnya diarahkan pada pembuktian yang akurat, audit perdagangan yang menyeluruh, serta tindakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran,” jelas dia.