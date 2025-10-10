MANJA Ungkap Sumber Inspirasi Lagu Goliath Falling

jpnn.com, DENPASAR - Band pop-rock asal Bali, MANJA melepas lagu terbaru yang bertitel Goliath Falling.

Lagu tersebut diluncurkan oleh band beranggotakan Mark Saputra, Nick Pratama, dan James Sukadana pada Jumat (10/10) melalui kerja sama dangan label Alarm Record.

MANJA mengungkapkan bahwa Goliath Falling mengambil inspirasi dari simbol klasik Daud dan Goliat, kisah si kecil yang tetap bisa mengalahkan si besar.

Melalui single ini, MANJA menegaskan bahwa perubahan besar bisa dimulai bahkan dari langkah kecil yang berani.

Vokalis dan penulis lirik, James Sukadana menjelaskan, lagu Goliath Falling terinspirasi dari dua kisah perjuangan si kecil. Yaitu, perjuangan Mama Aleta dan rakyat Molo di Timor Tengah Selatan yang menolak penambangan batu di wilayah adat.

Selanjutnya, kisah Pak Harun, seorang sopir truk yang setelah ikut menjadi salah seorang kru produksi di film Pulau Plastik memutuskan untuk berhenti menjadi sopir dan kini aktif menanam ribuan pohon demi memulihkan lingkungan.

"Di verse pertama, saya bercerita tentang perempuan Molo yang menolak penambangan granit dengan senyum di wajahnya, weaving smile. Sementara di verse kedua, kisah Pak Harun menjadi simbol dari tangan-tangan kecil yang berani mengambil kembali apa yang dirampas,” ungkap James MANJA.

"Lirik ini juga sangat terinspirasi oleh teori 3,5 persen dari Erica Chenoweth,” sambung vokalis blasteran Australia-Bali itu.