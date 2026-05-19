Manjakan Nasabah, Chubb Life Rilis Produk Asuransi Jiwa Berjangka Fleksibel

jpnn.com, JAKARTA - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) resmi meluncurkan produk asuransi jiwa berjangka terbaru bernama My Prime Term Protection – Plan Series pada Senin (18/5/2026).

Produk ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan jiwa menyeluruh dan fleksibel dengan manfaat meninggal dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan karena sebab apa pun.

Melalui produk baru ini, nasabah diberikan fleksibilitas untuk memilih dua opsi paket perlindungan dengan harga terjangkau yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup serta kebutuhan finansial mereka.

Paket pertama, Essential Plan, menawarkan perlindungan jiwa dasar jika tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun.

Paket ini juga dilengkapi dengan manfaat tambahan berupa pembebasan premi apabila terjadi peristiwa tidak terduga sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Sementara itu, paket kedua atau Advance Plan menawarkan perlindungan yang jauh lebih luas.

Baca Juga: ID Humanity dan Chubb Life Indonesia Ajak Anak Berkebutuhan Khusus Berbagi Kebahagiaan

Selain manfaat meninggal dunia, nasabah yang memilih paket ini akan mendapatkan santunan rawat inap harian, biaya perawatan di ruang ICU, hingga tindakan bedah di rumah sakit akibat penyakit maupun cedera selama masa asuransi berjalan.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia Naresh Krishnan mengungkapkan bahwa peluncuran produk ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam membantu keluarga Indonesia meraih ketenangan di tengah ketidakpastian hidup.