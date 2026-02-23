Manjakan Ojol, Pertamina Patra Niaga Hadirkan 2 Program Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menghadirkan dua program unggulan sekaligus, yakni promo “Semangat Senin, Makin Hemat” bagi konsumen umum dan program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) khusus untuk mitra pengemudi ojek online.

Melalui promo “Semangat Senin, Makin Hemat”, konsumen bisa menikmati harga lebih hemat Rp300,- per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, atau Pertamax minimal Rp. 30.000,- dengan transaksi melalui aplikasi MyPertamina.

Promo ini berlangsung setiap hari Senin selama Februari 2026, pukul 06.00–20.00 WIB dan berlaku di seluruh SPBU Pertamina yang telah terintegrasi dengan MyPertamina.

Potongan harga Rp300,-/liter akan otomatis berlaku setelah transaksi berhasil dilakukan di aplikasi, dengan kuota 15.000 konsumen per hari atau selama kuota masih tersedia.

Setiap konsumen maksimal memperoleh satu kali promo per hari dan dapat kembali menikmati promo pada Senin berikutnya.

Pembelian berlaku untuk minimal Rp. 30.000,- dan/atau maksimal 5 liter per struk, dengan seluruh metode pembayaran di MyPertamina.

Selain menikmati harga lebih hemat, konsumen juga bisa mengumpulkan poin MyPertamina untuk ditukarkan dengan berbagai voucher dan merchandise menarik.

Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra pengemudi ojek online, Pertamina Patra Niaga juga meluncurkan program BOOM yang resmi diperkenalkan pada acara MyPertamina Wikenfest di Tegal, pada 31 Januari 2026.