menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Event » Manjakan Penggemar Sepak Bola, TVRI Tayangkan Piala Dunia 2026

Manjakan Penggemar Sepak Bola, TVRI Tayangkan Piala Dunia 2026

Manjakan Penggemar Sepak Bola, TVRI Tayangkan Piala Dunia 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di GPO LPP TVRI, Jakarta, Senin, (29/12). Foto: Dok. TVRI

jpnn.com, JAKARTA - Penggemar sepak bola akan dimanjakan dengan tontonan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui layar kaca TVRI.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno mengungkapkan langsung bahwa TVRI memegang hak siar ajang resmi sepak bola dunia tersebut.

Nantinya para fan bisa langsung menyaksikan dari layar kaca secara gratis dari babak fase grup sampai partai final Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

"Sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Piala Dunia selalu dinantikan karena mampu menyatukan, menghibur, dan membangkitkan semangat," ungkap Imam, Senin (29/12).

TVRI bakal memanjakan penggemar dengan menayangkan 104 pertandingan selama 39 hari, secara langsung, maupun siaran tunda.

Masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia 2026 dengan cukup mudah menggunakan antena biasa.

Baca Juga:

Dengan adanya kemudahan yang diberikan diharapkan berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian.

Seluruh pertandingan bisa dinikmati bersama keluarga maupun nobar di beberapa tempat yang bekerja sama dengan pelaku UMKM di Indonesia.

Penggemar sepak bola akan dimanjakan dengan tontonan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui layar kaca TVRI

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI