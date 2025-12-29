Manjakan Penggemar Sepak Bola, TVRI Tayangkan Piala Dunia 2026
jpnn.com, JAKARTA - Penggemar sepak bola akan dimanjakan dengan tontonan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui layar kaca TVRI.
Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno mengungkapkan langsung bahwa TVRI memegang hak siar ajang resmi sepak bola dunia tersebut.
Nantinya para fan bisa langsung menyaksikan dari layar kaca secara gratis dari babak fase grup sampai partai final Piala Dunia 2026.
"Sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Piala Dunia selalu dinantikan karena mampu menyatukan, menghibur, dan membangkitkan semangat," ungkap Imam, Senin (29/12).
TVRI bakal memanjakan penggemar dengan menayangkan 104 pertandingan selama 39 hari, secara langsung, maupun siaran tunda.
Masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia 2026 dengan cukup mudah menggunakan antena biasa.
Dengan adanya kemudahan yang diberikan diharapkan berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian.
Seluruh pertandingan bisa dinikmati bersama keluarga maupun nobar di beberapa tempat yang bekerja sama dengan pelaku UMKM di Indonesia.
Penggemar sepak bola akan dimanjakan dengan tontonan Piala Dunia 2026 secara gratis melalui layar kaca TVRI
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia Melalui Festival Sepak Bola Rakyat
- Piala Dunia 2026: Brasil Tergabung di Grup C, Begini Reaksi Don Carlo
- Ini Hasil Lengkap Drawing Grup Piala Dunia 2026
- Lionel Messi Masih Berharap Bisa Tampil di Piala Dunia 2026
- Drama Menjelang Drawing Piala Dunia 2026, Iran Menolak Hadir
- Tak Anggap Remeh Irlandia Utara, Italia Optimistis Lulus ke Piala Dunia 2026