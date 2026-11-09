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Manjakan Trader, Bitget Hadirkan Leverage 1:2000 dan Margin Bertingkat di Forex CFD

Manjakan Trader, Bitget Hadirkan Leverage 1:2000 dan Margin Bertingkat di Forex CFD
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Bitget meluncurkan pembaruan leverage maksimum hingga 1:2000 yang berlaku untuk 21 pasangan Forex CFD utama dan silang (cross pairs). Foto: source for jpnn

jpnn.com, VICTORIA - Platform Universal Exchange (UEX) global, Bitget, resmi meningkatkan leverage maksimum hingga 1:2000 untuk 21 pasangan Forex CFD mulai 1 November 2026.

Keputusan ini diambil untuk memberikan fleksibilitas modal yang lebih besar bagi para trader dalam menghadapi volatilitas pasar mata uang global.

Peningkatan leverage ini berlaku untuk sejumlah pasangan mata uang utama dan silang yang melibatkan euro (EUR), poundsterling (GBP), dolar AS (USD), yen Jepang (JPY), dolar Australia (AUD), dolar Kanada (CAD), hingga franc Swiss (CHF).

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Beberapa di antaranya termasuk pasangan populer seperti EURUSD, USDJPY, GBPUSD, dan AUDUSD.

Guna mendukung kebijakan baru ini, Bitget menerapkan struktur margin bertingkat (tiered margin) yang disesuaikan dengan ukuran posisi trader.

Pada struktur terbaru, eksposur nosional untuk kisaran 50.000 USDT pertama hanya dikenakan tingkat margin sebesar 0,05%, yang setara dengan leverage maksimum 1:2000.

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Kebutuhan margin akan meningkat secara progresif seiring bertambahnya ukuran posisi.

Namun, perhitungan tingkat margin yang lebih tinggi tersebut hanya diaplikasikan pada bagian eksposur yang masuk ke dalam tingkatan (tier) bersangkutan.

Platform Universal Exchange (UEX) global, Bitget, resmi meningkatkan leverage maksimum hingga 1:2000 untuk 21 pasangan Forex CFD mulai 1 November 2026.

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