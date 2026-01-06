menu
Mansyur S Cerita Momen Terakhir Bersama Sang Istri

Penyanyi dangdut Mansyur S saat ditemui di Jakarta. Foto: Yogi Rachman/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Mansyur S membagikan kisah haru mengenai detik-detik terakhir kebersamaannya dengan sang istri, Hj. Rosidah.

Pagi itu, pedangdut 77 tahun tersebut menjalani rutinitasnya seperti biasa, yakni berolahraga.

Setiap seusai berolahraga, Mansyur S memiliki kebiasaan manis terhadap sang istri.

Dia mengaku menghampiri istrinya dan mencium keningnya tiap kali selesai berolahraga. Begitu pun tadi pagi.

"Jadi, setiap saya habis jalan, saya menghampiri dia, saya cium keningnya. Terus dia (ingin) lagi, saya cium lagi keningnya," ujar Mansyur S di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/1).

Namun, dia melihat sesuatu yang berbeda terjadi terhadap istrinya.

Saat sang keponakan mencoba menyuapi Rosidah makan, tetapi makanan tersebut tak bisa masuk.

Melihat ada yang tak beres, Mansyur S lantas langsung menghampiri sang istri.

