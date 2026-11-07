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Mantan Asisten Pelatih Timnas Indonesia Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Baru PEC Zwolle

Mantan Asisten Pelatih Timnas Indonesia Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Baru PEC Zwolle
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Alex Pastoor saat diperkenalkan sebagai pelatih baru ke publik oleh manajemen PEC Zwolle, Sabtu (7/11). Foto: X/@PECZwolle

jpnn.com, JAKARTA - PEC Zwolle resmi menunjuk Alex Pastoor sebagai pelatih kepala baru untuk mengarungi kompetisi Eredivisie musim 2026/27.

Pria kelahiran 26 Oktober 1966 itu dikontrak manajemen tim berjuluk Blauwvingers tersebut hingga 2027 mendatang.

Direktur Teknik PEC Zwolle Gerry Hamstra mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya mempertimbangkan sejumlah kandidat sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pastoor.

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"Kami telah melihat beberapa opsi, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Kami langsung antusias dengan Alex dan sesuai keinginannya kami memutuskan untuk memberikan kontrak hingga musim panas 2027," ujar Hamstra.

Pandangan Hamstra bahwa Pastoor merupakan pelatih berpengalaman yang memiliki rekam jejak di sepak bola Belanda maupun luar negeri.

Diharapkan dengan karakter kepemimpinan yang kuat membawa Ryan Thomas dan kolega lebih baik lagi.

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"Alex adalah pelatih yang sangat berpengalaman. Dia memiliki wibawa alami dan mampu menetapkan standar dengan jelas sehingga para pemain memahami apa yang diharapkan dari mereka," ungkap Hamstra.

Nama Pastoor cukup dikenal di sepak bola Belanda setelah pernah menukangi Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City FC.

PEC Zwolle resmi menunjuk Alex Pastoor sebagai pelatih kepala baru untuk mengarungi kompetisi Eredivisie musim 2026/27, Sabtu (7/11)

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