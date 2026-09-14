Mantan Atlet Dayung Ini Merajut Harapan Bersama Holding Ultra Mikro
jpnn.com, JAKARTA - Mantan atlet nasional dayung Leni kini menjadi Ketua Bank Sampah Dayung Habibah, yang sehari-hari mengolah sampah di Danau Sipin.
Sebelum dikenal sebagai penggerak lingkungan, Leni merupakan anak kampung yang menjadikan Danau Sipin sebagai gerbang mimpinya, tempat pertama kali ia mengikuti ajang pencarian bakat atlet muda Jambi dan keluar sebagai juara.
Dari kemenangan kecil di tepi danau itulah jalannya mulai terbuka lebar.
Kemenangan itu membawanya jauh dari Danau Sipin. Leni diberangkatkan ke Jakarta untuk pemusatan latihan menuju kejuaraan Asia, dunia, hingga SEA Games, sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi puncak kariernya.
Namun di tengah jalan menuju puncak itu, hidup menyiapkan ujian yang tidak pernah ia duga sebelumnya.
Pada 2010, ujian itu datang lewat kelahiran anaknya yang mengidap kondisi kulit langka, kulit yang mudah terluka setiap kali tersentuh sinar matahari.
Demi biaya pengobatan, Leni sempat rela melepas medali-medali yang telah diperjuangkannya bertahun-tahun, keputusan yang membuatnya jadi sorotan publik sekaligus titik paling berat dalam hidupnya. Justru dari titik paling berat itulah, panggilan baru muncul.
Menpora mengundangnya menjadi pelatih dayung di Jambi, dan tawaran itu membawanya pulang, kembali ke Danau Sipin yang saat itu porak-poranda, dipenuhi sampah yang menumpuk di setiap sudutnya.
Dia bertemu dengan program pembiayaan dan pemberdayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
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