jpnn.com - Runtuhnya takhta Jensen Huang di Nvidia rupanya belum menjadi akhir dari rentetan drama kehidupan pribadinya.

Belum kering tinta pengunduran dirinya, mantan orang nomor satu di raksasa semikonduktor itu kembali diterpa kabar tak sedap.

Jensen Huang dilaporkan menjalin hubungan asmara rahasia dengan seorang karyawan perusahaan.

Mengungkap bahwa sosok perempuan ini sebelumnya luput dari sorotan publik.

Identitasnya sengaja dirahasiakan, tetapi sumber tersebut memastikan dia berstatus sebagai pegawai aktif di Nvidia.

Kabar ini seolah membuka luka lama yang belum sempat sembuh.

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Perempuan misterius itu menambah panjang daftar skandal hubungan luar nikah sang pendiri perusahaan, menyusul terungkapnya kisah terlarang Jensen bersama VP Healthcare Nvidia, Kimberly Powell.

Tak berhenti di situ, publik juga masih dibuat geger oleh hubungannya dengan mantan petinggi Megaspeed, Alice Huang—sosok yang belakangan dicurigai terlibat sebagai mata-mata China.